Alan Varela no aeroporto a caminho do Porto: "Vou muito feliz"

Alan Varela já está no Aeroporto Internacional de Buenos Aires-Ezeiza, na Argentina, pronto para embarcar para Portugal, onde se juntará ao FC Porto. Antes da partida, o médio argentino prestou umas breves declarações aos jornalistas presentes no local. "Tenho recebido muito carinho das pessoas, não só do Boca Juniors, mas de todos os clubes. Vou daqui muito feliz", disse, antes de falar no último jogo: "Lembrei-me de muitas coisas, muitas memórias, muitas recordações. Estava muito emocionado e foi uma noite muito feliz", apontou.

Veja o vídeo: