"Alan Varela não tem teto quanto à sua qualidade. O futuro é dele"

Alan Varela com a camisola do Boca Juniors

Schiavi treinou o alvo portista durante duas épocas. Aos 16 anos, estreou-o pela equipa B, aproximando-o do sonho "xeneize". Elogia atributos únicos e personalidade para chegar ao topo.

Rolando Schiavi, mítico central do Boca Juniors, foi quem tratou de preparar Alan Varela para a subida à primeira equipa dos "xeneize", dirigindo o médio pretendido pelo FC Porto durante duas épocas na equipa B do colosso de Buenos Aires, puxando-o precocemente dos sub-19.

O negócio entre os dois clubes ainda não está fechado, mas o técnico não só dá o seu aval à mudança como até já o vê de azul e branco. "Estou muito contente por ele! Acho que o estreei com 16 anos e pico. Ficámos com uma relação excelente e falo habitualmente com ele. Alegra-me imenso o seu crescimento. Espero que desfrutem dele em Portugal e no FC Porto como pudemos desfrutar dele no Boca. Eu continuarei a segui-lo", garante.

O treinador, de 50 anos, deixa algumas dicas quanto ao perfil do médio de 22 anos, que tinha como referência Gago. "Nunca esteve entre os mais vistosos da equipa, mas era aquele que conseguia estar em todo o lado, de volante, central, interior. Sempre cumpria e sempre se destacava. Parece que não está em jogo mas em todos os momentos, quando é preciso, diz presente. Teve um crescimento superlativo, nunca estancou. Não tem teto quanto à sua qualidade. O futuro é dele", assegura, antes de continuar com a análise. "Tem muita personalidade, jogar com o 5 do Boca não é fácil. É o tipo de jogador que levanta a equipa quando é preciso, a adaptação não será problema. Sai de um grande da Argentina, habituado a pressão sufocante. Quem sai do Boca pode jogar em qualquer lado", avisa.

Por isso, Schiavi vê o ex-pupilo maturado para o salto europeu. "Está no momento certo, tem um percurso vasto, mesmo apesar dos 22 anos. Fez muitos jogos pelo Boca, ganhou campeonatos, foi sempre titular. É um crescimento contínuo, oferecendo sempre grande rendimento. Já anda há algum tempo na mira dos grandes da Europa", sustenta, curvando-se à multiplicação de recursos que faz de Varela um relógio imprescindível.

"Não é dos mais expressivos mas aparece onde não tem obrigação de estar, cobre os centrais, tem passe fácil, curto e longo, cumpre com um ou dois toques como se pede na Europa. Diria que só deve evoluir no sentido de ser mais rematador", aprecia Schiavi, antecipando um encaixe fácil nos dragões. "O FC Porto e o Benfica compram jogadores de muita qualidade e categoria na Argentina. Rendem e são vendidos a clubes superiores. O FC Porto tem tido essa apetência e as suas previsões não vão falhar com Alan. Acredito que jogará dois ou três anos aí antes de chegar a outro campeonato", relata o antigo central.