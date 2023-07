Alan Varela não saiu do banco no triunfo do Boca Juniors

Médio desejado pelo FC Porto é titular indiscutível nos xeneizes, mas na partida desta madrugada não somou qualquer minuto

Convocado para o jogo do Boca Juniors quando a transferência para o FC Porto está perto de consumar-se, Alan Varela não saiu do banco no triunfo por 2-1 em casa do Barracas Central, para a Taça da Argentina.

O médio é titularíssimo nos xeneizes, mas desta feita viu todo o encontro desde o banco de suplentes, num indício forte de que a despedida de Buenos Aires se aproxima, até porque Jorge Almirón não promoveu mais poupanças.

O jogador, recorde-se, publicou uma fotografia nas suas histórias do Instagram que foi entendida como uma despedida ao clube argentino.

O Boca Juniors volta a jogar na madrugada de terça-feira, na Bombonera, contra o Newells Old Boys, mas Alan Varela é baixa certa para essa partida do campeonato, por ter de cumprir castigo devido a acumulação de amarelos.