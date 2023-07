Alan Varela já não foge ao FC Porto

Boca Juniors e FC Porto já têm um princípio de entendimento e o médio aguarda pela ordem para viajar. Negócio será feito um pouco acima dos dez milhões de euros e o emblema de Buenos Aires guardará uma percentagem do passe. Reunião dos dirigentes argentinos terá dado o OK à transferência.

Alan Varela vai ser jogador do FC Porto nas próximas cinco temporadas, faltando apenas limar algumas arestas para que o jogador faça as malas e viaje para Portugal a fim de realizar exames médicos, rubricar o contrato e juntar-se aos novos companheiros no estágio algarvio. Segundo as últimas informações, os responsáveis do Boca Juniors reuniram durante o dia de ontem e terão aceitado os valores oferecidos pelo FC Porto para que Alan se torne o segundo reforço oficial para a nova temporada, depois de Fran Navarro.

Havendo várias versões, potenciadas pela referência a dólares e euros, o negócio deve ser fechado entre os 10 e os 12 milhões de euros, sendo que parte deste valor será em bónus por objetivos. O especialista em mercado Fabrizio Romano escreveu ontem que seriam 10,5 M€ mais 1,5 M€ de bónus com o Boca Juniors a ficar com 20 por cento dos direitos económicos do médio que vai substituir Uribe no plantel portista. Por outro lado, outro jornalista com credibilidade nestes temas, Gianluca Di Marzio, aponta a um montante fixo de 8,5 milhões de euros, mais 2,5 milhões por objetivos. Na Argentina, alguns meios falam em 10 M€ pelo passe mais dois em bónus.

Valores à parte, tudo indica que as negociações chegaram finalmente a bom porto nas últimas horas. O FC Porto apresentou um pacote financeiro que se aproxima bastante da cláusula de rescisão do jogador, que é de 13,4 milhões de euros, e convenceu Juan Riquelme e seus pares a dar o OK à transferência. Contudo, como ainda não há qualquer dado oficial, Varela foi convocado para o jogo de amanhã, da Taça da Argentina, com o Barracas Central. O que não quer dizer que jogue, até porque a lista tem 24 nomes, incluindo Campuzzano, que é o seu substituto no plantel.

Dados passos seguros no sentido do acordo, falta apenas acertar alguns pormenores que não colocam em risco a transferência. As três partes, FC Porto, Boca e representantes do jogador, vão voltar a falar para colocar as coisas "preto no branco". Se tudo correr bem, Alan viajará para Portugal nos próximos dias, podendo conhecer os novos companheiros já no fim de semana, altura em que os dragões jogam com o Cardiff.

Médio "vai deixar saudades" na Bombonera

A transferência de Alan Varela para o FC Porto ainda não está cem por cento consumada, mas, no plantel do Boca, já não restam grandes dúvidas em relação ao futuro do camisola 5. Tanto assim é que o médio Cristian Medina abordou o cenário abertamente. "É uma situação que tem influência no balneário, partilhámos muita coisa juntos... Vamos sentir falta dele [Alan Varela]. Mas, se é bom para a carreira dele, que assim seja", afirmou o colega de equipa do mais que provável reforço portista. Curiosamente, a assistência de Varela na vitória "xeneize" (3-1) sobre o Gimnasia, no domingo, teve Medina como destinatário.