Alan Varela entra nas horas decisivas e adeptos do Boca Juniors já se despedem

Médio pode ter feito ontem o último jogo por terras argentinas. Boca Juniors deseja percentagem de uma futura transferência, algo que o FC Porto consente, ao contrário de deixar Varela disputar a Libertadores. Dragão quer jogador o quanto antes.

O processo de Alan Varela entra na fase decisiva e é possível que o médio de 22 anos tenha ontem realizado o último jogo com a camisola do Boca Juniors.

Tal como O JOGO avançou no fim-de-semana, o FC Porto respondeu à primeira nega do clube "xeneize" com uma oferta melhorada para o patamar dos dez milhões de euros. A cláusula de rescisão está perto, nos 13,4 M€, mas as resistências do Boca estarão essencialmente em dois pontos: a percentagem de uma futura transferência, pelo menos 10%; e o desejo de contar com o jogador para os oitavos-de-final da Taça Libertadores, frente ao Nacional (Uruguai), nos dias 3 e 10 de agosto.

Ora, se a primeira exigência é admitida pelo FC Porto, que também vê em Varela um jogador com enorme potencial para gerar um bom encaixe, a segunda é bastante mais difícil de aceitar. No fundo, o Boca sabe disso, mas cumpre o seu papel à procura do melhor negócio possível.

O FC Porto arranca hoje para o estágio no Algarve e tem a Supertaça, contra o Benfica, marcada precisamente para o intervalo da eliminatória da Libertadores. Com um meio-campo órfão de Matheus Uribe e que só hoje volta a ter Marko Grujic e Stephen Eustáquio, o reforço do setor é urgente e é impensável deixar Varela em Buenos Aires depois de o negócio estar concluído. Não só pelos valores envolvidos, mas também pelo tanto que Alan tem de adquirir em termos de entrosamento, filosofia do grupo e adaptação a Portugal. Leva é vantagem no andamento, porque ontem fez o 31.º primeiro desde o fim de janeiro.

No Dragão, espera-lhe um contrato de cinco anos.

Adeptos dizem adeus a Alan

Se foi a última partida pelo Boca Juniors, Alan Varela não poderia ter pedido muito melhor. Nas horas que antecederam o encontro em casa do Gimnasia, adensou-se entre os adeptos "xeneize" uma aura de despedida que ganhou impacto depois da exibição do médio. Não se poupou nos 90 minutos e abrilhantou o desempenho com uma assistência numa bela jogada para o 2-0. Disponibilizou-se para receber e, com um toque em cada momento, tabelou com Briasco e rompeu a defesa para soltar Medina.

Nesta época (31 jogos), foi apenas a primeira assistência de Alan, para quem estes momentos não surgem com frequência. Ontem, foi o elemento mais recuado do miolo e até se juntou por vezes aos centrais - chegou a impedir que um adversário empurrasse para a baliza sem o guarda-redes por lá. Não obstante, e sobretudo na segunda parte, mostrou facilidade em crescer no jogo ofensivo, em progressão ou entrega. Além da assistência, fez dois remates e foi o jogador com mais passes para o último terço (9). No final, viu o amarelo que o tira do último jogo para a liga na Bombonera, no sábado, mas, na quinta, há partida em casa do Barrancas para a taça. Alan ainda estará?