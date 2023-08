"Alan Varela é um jovem que parece um veterano a jogar"

Alan Varela com a camisola do Boca Juniors

Aldo Duscher não duvida da "projeção europeia" de Varela e só lamenta que este não vá para Alvalade.

Aldo Duscher não esconde estar bem documentado sobre o alvo portista, que está de malas feitas para viajar para Portugal: o compatriota Alan Varela. "Acho que é outro grande movimento do FC Porto. Bem gostaria que fosse o Sporting a fazê-lo!", atira sem rodeios. "Agarrou a camisola do Boca e não a largou mais. É um jovem que parece um veterano a jogar. Brilha por um grande posicionamento e um excelente trabalho defensivo", aponta, antevendo um "casamento" feliz entre o argentino e o espanhol no meio-campo do FC Porto. "Acho que o Alan se pode complementar muito bem como Nico. Até porque também é forte. Digo física e mentalmente", gaba, taxativo sobre o alcance da aposta dos portistas. "O Varela é um jogador de grande projeção europeia, vai destacar-se seguramente. Ele e Nico são jovens de qualidade acima da média. Sinceramente ambos são muito do meu agrado", conclui.

Refira-se que ainda não foi ontem que Varela apanhou o avião para viajar para Portugal. Não há qualquer problema por resolver no que diz respeito ao acordo entre as duas equipas - o FC Porto vai pagar oito milhões de euros pelo passe - nem com o jogador. Prova disso foi a emocionada despedida que o médio teve depois de fazer o último jogo pelo Boca Juniors, na madrugada de quinta-feira. Porém, há papéis que precisam ser trocados e ainda uma questão familiar que o médio está a tratar por estes dias. Em todo o caso, a expectativa de todos é que Alan viaje ainda este fim de semana - de Buenos Aires para Madrid e da capital espanhola para a Invicta - para efetuar exames médicos e assinar um contrato válido para as próximas cinco temporadas com o FC Porto. Conceição espera que isso aconteça antes de segunda-feira, dia em que a equipa faz a estreia na presente edição do campeonato. Tudo dependerá, porém, da data da viagem.