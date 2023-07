Alan Varela convocado abala negócio com o FC Porto

Sorrisos de Alan Varela (segundo a contar da direita) no treino de sexta-feira do Boca Juniors

Boca Juniors mantém intransigência quanto aos prazos de pagamento e o treinador aproveitou para chamar Alan para o jogo com o Independiente

Alan Varela não quer voltar a vestir a camisola do Boca Juniors, mas muito provavelmente terá de o fazer esta noite (21h00) na deslocação do (ainda) seu clube ao terreno do Independiente. O emblema de Buenos Aires mantém o braço de ferro com o FC Porto e a chamada do médio para este encontro do campeonato argentino é mais um sinal da intransigência de Juan Riquelme que vai tentando esticar a corda com a intenção - que sempre teve - de ter o jogador nos oitavos de final da Taça Libertadores, com o Nacional de Montevidéu.

Braço de ferro mantém-se e Sérgio Conceição continua sem receber o médio eleito para o lugar de Uribe a 12 dias do início da nova temporada. Alan não quer ir a jogo, mas o treinador pressiona...

De acordo com a Imprensa local, o Boca já terá aceitado todos os valores colocados em cima da mesa - oito milhões de euros, mais 3,1 M€ em objetivos, e uma percentagem das mais-valias numa futura venda -, mas continua sem haver entendimento quanto aos prazos de pagamento. Os dragões terão proposto começar a liquidar a primeira prestação, de cerca de três milhões de euros em setembro e o Boca pretende receber de imediato.

O impasse, por isso, mantém-se e Sérgio Conceição continua sem receber o jogador eleito para substituir Uribe - que saiu a custo zero - no plantel, numa altura em que falta semana e meia para o arranque oficial da nova temporada.

O Boca, como dissemos, não está interessado em facilitar, mas o FC Porto conta com a vontade do jogador, com quem há muito chegou a acordo. Entusiasmado por jogar na Europa e na Liga dos Campeões, o número 5 dos argentinos tem pressionado a Direção para que aceite as condições propostas pelos portistas. Foi por isso que esteve no relvado para se despedir dos companheiros na última partida disputada no La Bombonera e para a qual estava suspenso. Mantendo o profissionalismo, continuou a treinar normalmente na esperança de que tudo se resolvesse antes da partida seguinte do Boca, que foi fazendo questão de publicar fotografias nas redes sociais do jogador.

Só que nada parece ter mudado e o treinador Jorge Almirón deu o primeiro sinal de que conta com Alan ao incluí-lo, sexta-feira de manhã, no onze que testou para o jogo com o Independiente. Poucas horas depois, confirmou o nome do alvo portista na convocatória. Agora, resta esperar pelas 21 horas para perceber se o lança em campo, contra a própria vontade do jogador que não quer arriscar uma lesão que possa comprometer o sonho que tem de atravessar o Atlântico nesta fase da carreira. Do lado do FC Porto ainda há esperança que tudo se resolva a breve prazo, mas começa a surgir alguma impaciência e a SAD poderá avançar para alternativas a Varela.