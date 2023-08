Alan Varela apontado ao onze do Boca Juniors na Taça dos Libertadores

A partida está revestida de importância capital para os "xeneizes", que olham para a prova continental como prioridade. Ora, face à influência de Alan Varela na estratégia do técnico Jorge Almirón, o alvo portista foi convocado.

A reativação das conversas entre Boca Juniors e FC Porto com vista à transferência de Alan Varela abriu novas perspetivas em relação ao eventual ingresso do médio no clube azul e branco. No entanto, ao que O JOGO apurou, o processo ainda não está em ponto de conclusão.

Há detalhes que continuam por acertar e, ainda que haja otimismo em relação a um desfecho positivo, o médio, de 22 anos, mantém-se nos quadros do emblema de Buenos Aires. Por isso, faz parte dos convocados que seguirão viagem para Montevideu, capital do Uruguai, onde, na próxima madrugada (01h00 portuguesas), o Boca defronta o Nacional, na primeira mão dos oitavos de final da Taça Libertadores.

E além de convocado, o médio é igualmente dado como certo no onze titular, à imagem do que sucedeu no fim de semana, quando jogou 70 minutos no terreno do Independiente, acabando por sair, aparentemente, lesionado.

Onze do Boca: Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Nicolás Valentini, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela, Valentín Barco; Cristian Medina; Norberto Briasco o Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

A partida está revestida de importância capital para os "xeneizes", que olham para a prova continental como prioridade. Ora, face à influência de Alan Varela na estratégia do técnico Jorge Almirón, o alvo portista foi convocado.

Alan regressou ao onze inicial frente ao Independiente, no fim de semana passado, e teve de ser substituído aos 71 minutos, fruto de uma lesão no gémeo direito, resultante de um toque sofrido pelo jovem internacional argentino. Pouco depois do apito final, Almirón foi lesto em dar a entender que o problema físico não era grave. "Levou uma pancada e vai recuperar", afirmou, taxativo, o treinador "xeneize".

Seja como for, o Boca tem dado sinais de contar com Varela até à última gota, independentemente do desfecho do dossiê negocial com o FC Porto.