Alan Varela agradece ao FC Porto e fala de Otamendi e Di María

Declarações de Alan Varela, médio que vai reforçar o FC Porto, esta segunda-feira, à partida para Portugal.

Despedida do Boca Juniors: "Tive muitas conversas com o Jorge Almirón [treinador do Boca Juniors], ele deu-me o seu apoio, estou-lhe muito grato. Queria jogar até que se confirmasse a transferência. Vestir a camisola do Boca é a coisa mais bonita que existe. Agora vou realizar um sonho, jogar na Europa, por isso lutei durante muito tempo e hoje, graças a Deus, está a acontecer. Espero que seja um sucesso. Não esperava a despedida dos meus companheiros de equipa, levo comigo as melhores recordações."

Conselhos de amigos: "Rojo e Romero disseram-me para desfrutar de jogar na Europa e para continuar a trabalhar com humildade."

Poder defrontar os compatriotas Otamendi e Di María: "Quero chegar ao Porto, conhecer o clube, os meus novos companheiros, e depois verei como será defrontar Otamendi e Di María."

Ainda jogou os oitavos de final da Libertadores: "Agradeço ao FC Porto por ter aguentado e por me ter deixado jogar contra o Nacional. Para jogar contra o Racing, tínhamos de nos esforçar muito e não conseguimos, agradeço-lhe por estes últimos jogos."

Leandro Paredes, do PSG, é um exemplo: "Sempre observei o Leo Paredes, é um 5 muito bom, tento copiar tudo o que ele faz. Tive a oportunidade de falar com ele através das redes sociais."

Desejo de voltar ao Boca Juniors: "É um até já, espero um dia poder regressar ao Boca, que foi a minha casa durante muitos anos."