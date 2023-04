Al Hilal propõe contrato de três anos a Mehdi Taremi

Em Itália, avançam pormenores da alegada oferta. Arábia só esgotando hipóteses europeias

O alegado interesse do Al Hilal em contratar Taremi no final da temporada teve amplo destaque ao longo do dia de quarta-feira na Imprensa iraniana, onde já havia "nascido" a notícia, mas foi em Itália que avançaram com alguns pormenores sobre a alegada proposta apresentada ao atacante do FC Porto.

O portal "Tutto Mercato" informou que o clube de Riade terá colocado em cima da mesa um contrato válido até 2026 na tentativa de persuadir o jogador de 30 anos, que, por ser árabe, teria a vantagem de não contar como jogador estrangeiro na Arábia Saudita. Porém, O JOGO sabe que a mudança para o campeonato que tem Cristiano Ronaldo como grande figura não está entre as suas prioridades. Como explicámos na edição de ontem, a ambição de Mehdi passa por continuar a participar nas competições europeias em 2022/23, pelo que olha com maior interesse para uma eventual mudança para Inglaterra, Espanha ou Itália.

Tendo em conta que as conversas para a renovação de contrato, iniciadas ainda antes do Campeonato do Mundo, se encontram em banho-maria, a possibilidade de Taremi ser negociado durante o verão é entendida por ambas as partes como uma boa solução. O FC Porto evitaria perder um ativo importante a custo zero em 2024, enquanto que o avançado veria concretizado o sonho de disputar uma grande liga da Europa.

Só quando se esgotarem todas as hipóteses no Velho Continente é que Mehdi admite olhar com outra atenção para o convite do Al Hilal, onde passaria para um patamar salarial mais elevado do que aquele em que se encontra no Dragão. Ao dia de hoje, todavia, o projeto desportivo ainda se sobrepõe ao financeiro na cabeça do iraniano.