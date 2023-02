"Ainda sonhei ver Pepe acabar no Marítimo quando ele voltou da Turquia"

Clube insular foi o primeiro que Pepe representou no futebol português.

Carlos Pereira, antigo presidente do Marítimo, o primeiro clube de Pepe em Portugal, deixou, via O JOGO, uma mensagem de parabéns ao central, que neste domingo festeja o 40.º aniversário.

"Pepe vai fazer 40 anos, mas parece que continua com aquela pujança, força e entusiasmo como quando o vi sendo um jovem. Dentro e fora do campo tratava-se e trabalhava muito. Não quer dizer que não tivesse as suas "escapadinhas", mas o trabalho era o trabalho. Tanto assim é que, um dia, teve uma desavença séria num treino com um colega por causa do empenho. Lembro-me de o Sporting o querer contratar, mas Boloni, o mestre da formação, falhou. Teve-o lá durante algum tempo e no jogo de inauguração da Academia dispensou-o. Nunca se negou ao trabalho e nunca disse que não jogava nesta ou naquela posição, que era jogador da equipa A e não da equipa B. Ainda sonhei vê-lo acabar no Marítimo quando ele voltou da Turquia, mas não passou de um sonho, porque, felizmente para ele e infelizmente para nós, ainda tem muito para dar e está a dá-lo no FC Porto. Em nome do Marítimo, um obrigado muito grande. Um abraço do tamanho do Mundo", considerou.

Veja as restantes reações: