Ainda os festejos de Neres: "Otávio não sai da cabeça de muita gente lá no sul"

Resposta de Max Landis, basquetebolista do FC Porto.

Os festejos do Benfica pela conquista do 38.º título de campeão também ficaram marcados pela provocação de Neres a Otávio, que mereceu resposta por parte do internacional português do FC Porto.

Num direto na rede social Instagram, o avançado brasileiro das águias identificou Otávio e Pedro Gonçalves, do Sporting, e escreveu de seguida: "Chupa" e "Chora bebé". Depois, numa publicação do FC Porto, em que os dragões mostravam o golo de Otávio contra o V. Guimarães, Neres comentou "cadê [onde está] o sorrisinho". E o médio respondeu: "David Neres, ganha mais duas vezes e empata comigo, estamos empatados em títulos na Luz", lembrando o título que conquistou na temporada passada em casa das águias.

Perante esta troca de galhardetes, Max Landis, basquetebolista do FC Porto, publicou no Twitter: "Otávio não sai da cabeça de muita gente lá no sul".