Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, voltou a falar do lance entre Galeno e Bah na primeira parte do clássico com o Benfica

"O problema da arbitragem de João Pinheiro foi este lance. Genericamente decidiu bem quase sempre, inclusivamente nos lances que causaram a expulsão de Eustáquio. Ninguém contestou isso. Mas este lance acaba por manchar o desempenho do árbitro, porque tem muita interferência no jogo", disse Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, que esta terça-feira voltou a falar do lance entre Galeno e Bah na primeira parte do clássico com o Benfica.

"O árbitro decidiu imediatamente por falta ofensiva, ainda que tenha sido tudo muito rápido no momento. Quem causa a paragem do jogo é claramente o Bah, que já tinha um amarelo. Era uma jogada de perigo, não havia alternativa. Decidir pela falta ofensiva foi a forma de salvar uma expulsão", afirmou no Porto Canal.

"Não estou a fazer nenhum juízo de valor, estou apenas a assinalar um erro. Mas foi um erro com muita importância no desenrolar do jogo. 10 minutos antes de o FC Porto ficar reduzido a 10, seria o Benfica a ficar assim. Esta decisão veio dar uma natureza contrária ao jogo. É um erro muito grave, que se lamenta", concluiu.