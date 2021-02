Ainda o Belenenses-FC Porto: "Tem que se dar equipamentos de futebol americano aos jogadores"

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, esteve esta terça-feira no Porto Canal

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, recuou ao Belenenses-FC Porto, da 17ª jornada da I Liga, para voltar a abordar as arbitragens dos jogos que envolvem os dragões, especialmente frente a Benfica. Belenenses e Braga.

"Não se considerar falta um lance que atira um jogador para o hospital é lesa-futebol. Um vai para o hospital, o outro sem dano nenhum e é pontapé de canto? É muita falta de respeito. Se isto é normal, tem que se dar equipamentos de futebol americano aos jogadores", disse esta terça-feira no Porto Canal.

"E depois temos aquela entrada do Calila, que já tem amarelo, que é amarelo alaranjado, avermelhado. Foi lançamento lateral. Isto é brincar com o Corona, o melhor jogador do último campeonato. As imagens não metem, isto é interferência na verdade desportiva. O senhor Luciano Gonçalves que fale sobre isto. Os árbitros do FC Porto-Benfica, do Belenenses e do Braga tiveram interferência na verdade desportiva. É factual, ninguém está a dizer que foi de propósito. É só coincidência? São muitos erros e isto não pode matar o campeonato. Já não há remédio para esses erros, mas que corrijam. O Corona está a ser massacrado", concluiu.