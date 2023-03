"Ainda não têm categoria para criar uma guerra que me separe de Sérgio Conceição"

Declarações de Pinto da Costa, presidente do FC Porto, aos jornalistas, à saída do centro de treinos do Olival.

Está muito tranquilo, é um bom sinal para os adeptos? "Eu estou sempre tranquilo. Sei lá... Para mim é bom estar tranquilo. Por que não haveria de estar? Porque os jornais querem uma guerra? Ainda não têm categoria para criar uma guerra que me ponha a mim separado do Sérgio Conceição."

Trabalho de Sérgio Conceição está a ser valorizado internamente como ele queria que fosse? "Internamente? Claro que está. O Sérgio Conceição, com toda a justiça, já recebeu três Dragões de Ouro e tem uma estátua no Museu, por indicação minha. Acha que isso não é reconhecer o trabalho? Ele quando se referiu a que não era reconhecido, não era por nós nem por mim em particular. Tem toda a razão em dizer que não é reconhecido pela comunicação social. Só é quando pensam que têm um pretexto para nos dividir. Mas estão enganados. A nossa ligação não é para hoje, nem para o futebol, nem para quando acabar a minha presidência nem a colaboração dele como treinador. É uma ligação de uma amizade que vem desde os 16 anos dele. Espero que a ligação dele ao FC Porto como treinador também vá muito além de 2024."