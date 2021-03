"Ainda não falamos sobre a renovação", afirma empresário de Marega a O JOGO

Declarações de Aziz Ben Aissa, empresário do maliano, a O JOGO.

Restam 97 dias a Marega para ser um jogador livre no mercado, embora já possa, desde janeiro, negociar a transferência para qualquer outro clube. Na recente entrevista que deu ao Porto Canal, Pinto da Costa manifestou a vontade de prolongar a ligação com o avançado, mas a negociação estava dependente da disponibilidade de o empresário se deslocar ao Porto, algo que tem sido difícil face às restrições da pandemia.

Contactado por O JOGO, Aziz Ben Aissa disse não estar em Portugal, ao contrário do que se veiculou nos últimos dias. "Infelizmente, não posso viajar até ao Porto, espero fazê-lo em breve. A culpa é do confinamento em França", explicou o representante de Marega, determinado a tratar deste assunto pessoalmente: "Ainda não falámos sobre a renovação. Por telefone? Não, não, preferimos cara a cara, é melhor." Relativamente às intenções do avançado, Aziz não levantou o véu. "Vou responder à sua pergunta depois do meu encontro com os dirigentes do FC Porto. Não quero confusões, portanto, farei comentários apenas após a minha reunião com o FC Porto", vincou o empresário. O Fenerbahçe, da Turquia, é o clube que mais vezes tem sido associado ao camisola 11.