"Agora temos de limpar a imagem do Marselha", reage Villas-Boas

André Villas-Boas falou à Eleven no final do FC Porto-Marselha

Sobre o jogo: "Este jogo fica marcado pelas nossas entregas infantis. Foi assim que sofremos o golo no último minuto com o Olympiacos, foi assim no primeiro golo com o Manchester City. Tudo erros na construção, hoje voltou a ser no primeiro golo do FC Porto e no lance no penálti. É falta de experiência."

Poder do adversário: "O FC Porto manteve o seu nível, foi forte nas segundas bolas, foi mais aguerrido e nós pagámos muito caro estes erros"

O futuro: "É difícil, fica complicado ficar na Champions Leaque. O que queremos agora é limpar a imagem. Podemos queixar-nos do azar, no lance do penálti falhado, porque daria um pouco de ânimo, mas agora temos é de limpar a nossa imagem"