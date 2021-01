Agente fixa preço de Pepê e garante: "O FC Porto é uma grande possibilidade"

Pepê, extremo brasileiro que está na rota do FC Porto

Adriano Spadotto vinca que o extremo do Grémio custa 20 milhões de euros.

Pepê custa 20 milhões de euros: este é o valor pretendido pelo Grémio no que à possível - e provável - saída do extremo diz respeito, adiantado pela imprensa brasileira e agora confirmado pelo agente do jogador.

Em declarações ao portal "LaRoma24", Adriano Spadotto teceu uma curta declaração sobre o futuro de Pepê e, além de fixar o preço do futebolista, admitiu que o FC Porto "é uma grande possibilidade".

"Não há qualquer acordo assinado, mas o FC Porto é uma grande possibilidade. O jogador custa 20 milhões de euros", afirmou o empresário, consultado pelo portal afeto à Roma de Paulo Fonseca a propósito das notícias do interesse do emblema italiano em Bernard, outro dos seus clientes, que atua no Everton.

"Já falei com o Bernard várias vezes, mas apenas com Paulo Fonseca", afiançou Spadotto.

Entretanto, o Grémio voltou na segunda-feira ao trabalho após quatro dias de folga, e Pepê, que recentemente publicou uma fotografia a viajar, é apontado ao onze do jogo de quarta-feira frente ao Bahia.