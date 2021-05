Agente de Pepê assinala fim de etapa no Grémio e destaca um gesto: "Homem para caramba"

Pepê brilhou com a camisola do Grémio

Extremo brasileiro vai reforçar o FC Porto na nova temporada.

Pepê realizou no domingo o último jogo com a camisola do Grémio, coroando o final da etapa no clube de Porto Alegre com a conquista do campeonato gaúcho e logo frente ao grande rival, o Internacional.

Esta segunda-feira, Adriano Spadoto, agente do extremo que vai reforçar o FC Porto, assinalou o término do percurso do atacante no clube de Porto Alegre e destacou a postura de Tiago Nunes, sucessor de Renato Gaúcho no comando técnico "tricolor", ao dar a Pepê a oportunidade de se despedir do Grémio a jogar.

"Fechamos com chave de ouro, tetracampeão gaúcho, obrigado Grémio pela oportunidade e carinho de sempre. Além dos títulos, o Pepê deu retorno financeiro ao clube, deixámos as portas abertas. Queremos agradecer ao presidente Romildo Bolzan e à direção, em especial ao Carlos Amadeo, à equipa técnica e ao Renato Gaúcho, que deu a oportunidade", começou por referir o empresário, prosseguindo.

"Não poderia deixar de mencionar aqui o professor Tiago Nunes, que foi homem para caramba ao chamar o Pepê, conversar com ele e dar-lhe a oportunidade de fazer esses dois jogos e fecharmos com este título. E à torcida tricolor jamais deixaria de agradecer", acrescentou Spadoto.

Pepê, de 24 anos, representou o Grémio desde 2016, ano em que deixou o Coritiba. Como profissional, atuou sempre com a camisola 25 dos "tricolores".