Agente de Felipe Anderson reage às palavras de Conceição sobre o jogador

Juliana Gomes emitiu um comunicado. "O grande problema dele é no plano emocional", disse o treinador do FC Porto antes do primeiro jogo com a Lázio.

Juliana Gomes, agente de Felipe Anderson, emitiu esta sexta-feira um comunicado, no qual abordou as palavras de Sérgio Conceição na antevisão à primeira mão do play-off da Liga Europa. Na altura, o técnico dos dragões abordou a passagem pouco feliz do brasileiro pelo Dragão.

"Temos total respeito ao treinador Sérgio Conceição, nada para falar em relação à sua competência profissional, mas acredito que algumas opiniões que ele emitiu publicamente tiveram, e ainda têm, grande influência nos injustos rótulos que o Felipe Anderson recebeu e com os quais teve de llidar em toda a sua passagem pelo FC Porto. Logo após a estreia contra o Sporting ele deixou no ar que faltava entendimento e compromisso ao atleta em relação ao que seria jogar no FC Porto, e isso foi a base de muitas cobranças posteriores", surge escrito.

"Agora, na antevisão da partida contra a Lázio em Portugal, ele voltou a colocar em xeque o aspecto psicológico do Felipe Anderson, bem como a competência das pessoas que o cercam, de uma maneira subtil, mas que acaba por nos impactar negativamente. Cuido diretamente e decisivamente da carreira do Felipe Anderson há 11 anos, desde a época em que ele era jogador do Santos. Tenho a minha empresa de agenciamento, a Conquest, aberta no mercado e a bem-sucedida história do Felipe Anderson como amostra do meu trabalho. O Sérgio Conceição tinha total direito como treinador de não querer utilizá-lo, como o fez, mas nada justifica querer colocar no atleta ou em quem quer que seja a responsabilidade de algo que só teve a ver com suas decisões e predileções", menciona o comunicado.

"Felizmente isso já ficou no passado, o Felipe Anderson está muito bem, voltou à Lázio, onde existem profissionais que confiam no seu trabalho e lhe dão condições de provar o seu valor, e isso para nós é o mais importante nesse momento. O duelo contra o FC Porto mostrou o quanto Felipe é querido pelo grupo, tem o respeito de todos, e isso é a prova de quão trabalhador e correto ele foi enquanto defendeu o clube", termina.

Recorde-se que no dia 16 deste mês de fevereiro, antes do triunfo por 2-1 no Dragão, Sérgio Conceição abordou a passagem de Felipe Anderson pelo FC Porto. "Não teve a oportunidade de jogar muito. O Felipe tem uma qualidade incrível, tanto a nível físico como técnico. É muito evoluído tecnicamente, tem uma capacidade física incrível. O grande problema dele é no plano emocional. Tive várias conversas com ele e falta-lhe alguma consistência nas suas épocas. Pode fazer um jogo e depois passar alguns momentos em que falta alguma confiança. É de ser tão boa pessoa, sinceramente, de absorver muito o que anda à volta dele, de opiniões, críticas e assim fica mais difícil... Tenho alguma dificuldade em falar do Felipe, porque gosto muito da pessoa que é. É como o Evanilson estar aqui a transpirar. São meninos que precisam de uma vivência à volta deles que seja num meio ideal, para que, em campo, possam exprimir a qualidade que têm", disse então.