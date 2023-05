Afonso Sousa: "Agradeço ao FC Porto, mas segui o caminho certo"

ENTREVISTA, PARTE II - Em 2020, Afonso Sousa terminou uma ligação de oito anos ao FC Porto por "vontade própria". Satisfeito com a opção tomada, não esquece os dragões e torce pelo título à distância.

O FC Porto está no passado, mas Afonso Sousa acredita que, "se fosse hoje", face às circunstâncias atuais do plantel, poderia ter oportunidades na equipa principal. Em relação à acesa luta pelo título, avisa: "As equipas de Conceição nunca desistem."

Fez grande parte da formação no FC Porto. Sente que teria capacidade para estar no atual plantel?

-Cresci no FC Porto e gostava de ter tido oportunidades para me estrear. Não aconteceu e acabei por sair porque senti que estava numa zona de conforto. Há algum tempo era muito difícil para um jogador chegar ao plantel principal, agora os outros clubes fazem um investimento muito maior e há mais jovens a ter oportunidades no FC Porto. Saí na altura que considerei certa, se fosse hoje, se calhar teria oportunidades.