Afonso Brito evolui como lateral na Dragon Force e foi um dos heróis do triunfo no clássico FC Porto-Benfica

Sérgio Conceição louvou-lhe a ação, o plantel deu-lhe os parabéns e Uribe até o considerou "o homem do jogo": Afonso Brito viveu uma noite de sonho no Dragão na quinta-feira e teve um papel decisivo na vitória (3-1) do FC Porto sobre o Benfica.

Tudo o que precisou de fazer foi de proporcionar um lançamento lateral rápido a Manafá, desencadeando uma série de ações que resultariam no primeiro golo portista, apontado por Fábio Vieira. Uma decisão em que veio à tona a perceção do jogo e o instinto do lateral-esquerdo dos Sub-14, que competem no Nacional de Juniores C (Sub-15) sob o desígnio de Dragon Force.

De resto, Afonso não conheceu outra escola no futebol sem ser a dos azuis e brancos e, aos 13 anos, vai alimentando o sonho de um dia ouvir o nome ser anunciado na instalação sonora do estádio onde vai desempenhando as funções de apanha-bolas. O reconhecimento das estrelas, contudo, já chegou. E logo após o apito final, em que teve a possibilidade de estar com elas no túnel de acesso ao balneário do clube. "Foi um momento muito feliz poder contribuir para esta vitória do FC Porto. Grande vitória", começou por dizer o jovem, em declarações aos meios do clube. "No final, fui ter com o mister, que me deu os parabéns e disse que tinha feito um excelente trabalho. Perguntou-me a posição em que jogava e disse-me que um dia esperava ver-me a jogar no Dragão e a ganhar ao Benfica", contou, acabando também por merecer elogios públicos de Conceição. "Os apanha-bolas fazem parte do jogo e da formação do FC Porto. Vivem o jogo dessa forma. Gosto que disso", afirmou o técnico, numa noite que Afonso dificilmente esquecerá tão cedo.