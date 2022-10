Adversário do FC Porto: treinador sob pressão e com teste decisivo no Dragão

Bayer Leverkusen está em crise no campeonato e um eventual desaire com o FC Porto pode ditar mudança no comando técnico.

O mau arranque do Leverkusen na Bundesliga, aliado à goleada (4-0) sofrida com o Bayern, deixaram Gerardo Seoane sob pressão. A Imprensa alemã noticiou que o lugar do treinador suíço ainda não está em risco, mas tudo pode mudar com um insucesso no Dragão, onde o "manager" do clube exige uma reação.

"Toda a gente é responsável. Temos o nosso próximo jogo na terça-feira. Precisamos de sucesso imediato e uma imagem diferente. Isso é o mais importante. É com isso que temos de nos preocupar", referiu Simon Rolfes.

O Bayer Leverkusen está no penúltimo lugar do campeonato, com cinco pontos em oito jornadas. Na fase de grupos da Champions venceu um jogo e perdeu outro nas duas primeiras rondas. Jogo em casa do FC Porto marcado para as 20h00 de terça-feira.