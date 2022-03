Adversário do FC Porto: Lyon vence em Lorient e com um golaço

Adversário do FC Porto na Liga Europa ganhou e subiu provisoriamente ao sexto lugar do campeonato francês

O Lyon, adversário do FC Porto nos oitavos de final da Liga Europa, venceu ontem em Lorient, por 1-4, com golos de Faivre (5' e 78'), Dembélé (26') e Toko Ekambi (59'). A equipa da casa marcou, aos 58', por Moffi.

Capitaneada pelo internacional português Anthony Lopes, que jogou os 90 minutos, a equipa do Lyon realizou uma boa exibição, mostrou boas soluções ofensivas, com Faivre, Lucas Paquetá, Toko Ekambi e Dembélé em evidência. Este último marcou um golaço, num calcanhar soberbo. O golo da equipa da casa foi marcado pelo nigeriano Moffi, na sequência de um canto.

O triunfo de ontem permitiu ao Lyon a subida provisória ao sexto lugar do campeonato francês, com 41 pontos, a dois dos lugares de acesso às competições europeias.

O jogo FC Porto-Lyon, a contar para a primeira não dos oitavos de final da Liga Europa, marcado para a próxima quarta-feira, no Estádio do Dragão, tem início às 17h45 (Sport TV/SIC).