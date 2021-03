Vítor Bruno, adjunto do FC Porto: "Esta equipa nunca deixa cair nada"

Vítor Bruno, adjunto de Sérgio Conceição, sobre o triunfo do FC Porto no Algarve, sobre o Portimonense, por 2-1.

Análise: "Foi um jogo difícil, dentro do que tinha sido perspetivado pelo nosso treinador, se calhar uma das mais difíceis que íamos ter até ao final do campeonato. Era importante que a equipa não se deixasse inebriar pelos últimos resultados. Passagem na Champions, um bom jogo com o Paços de Ferreira, era importante vir com os pés bem assentes na terra, sem deslumbramento. Penso que foi o que aconteceu. Uma primeira parte de grande nível, muito amarrada, fazemos o golo a acabar a primeira parte, é verdade, mas a haver a alguém a sair a ganhar para o balneário seria o FC Porto, sem sombra de dúvida, foi o que aconteceu."

Ir à procura da vitória depois do empate: "Na segunda parte o Portimonense, dentro do seu perfil, com ataques à profundidade, acaba por fazer o empate. Depois viu-se o caráter da equipa, a ir à procura do resultado, porque esta equipa nunca deixa cair nada. A equipa prima pela sua insatisfação permanente pelo resultado. Sempre que não estamos na nossa posição há que ir à procura dela, havia que fazer pela vida e foi o que fizemos até final."