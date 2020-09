Adjunto de Sérgio Conceição fala sobre Evanilson e comenta saídas para os Wolves

Siramana Dembélé abordou também a política de mercado do FC Porto.

Numa longa entrevista publicada no site do jornalista Rémi Martins, Siramana Dembélé, adjunto de Sérgio Conceição no FC Porto, abordou a política de mercado do FC Porto e falou sobre a recente contratação do jovem avançado brasileiro Evanilson ao Fluminense.

"O FC Porto enfrenta dificuldades financeiras. A partir daí, não podemos ir buscar jogadores no estrangeiro. Às vezes não controlamos tudo com o dinheiro. Temos que ir buscar jogadores acessíveis, mas com qualidade", assinalou o técnico francês, prosseguindo:

"Evanilson? Conhecemos o jogador, mas vamos vendo como ele lida com a pressão e como as coisas vão correr. Às vezes, é preciso saber lidar com a pressão", frisou Dembélé, que comentou ainda as saídas de jogadores da formação portista - casos de Fábio Silva e Vítor Ferreira, que rumaram ao Wolverhampton - para o estrangeiro.

"É difícil para a evolução deles. Quando estás no FC Porto tens tudo. Tens o alto nível, o contexto familiar... Sabemos o que perdemos, mas não sabemos o que vamos encontrar. O equilíbrio que temos de encontrar é esse", concluiu o adjunto de Conceição.