A tarja de apoio ao FC Porto exibida no Olival

Claques do FC Porto quiseram deixar mensagem de apoio à equipa na véspera do jogo com o Chelsea.

Elementos dos Super Dragões e do Colectivo 95 - cerca de meia centena -, claques do FC Porto, deslocaram-se esta terça-feira ao centro de treinos do Olival para deixar uma mensagem de apoio ao plantel azul e branco antes da partida para Sevilha, onde, na quarta-feira, os campeões nacionais defrontam o Chelsea, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

"A história diz-nos que no FC Porto não há impossíveis", pôde ler-se numa tarja exibida à saída das instalações.

A comitiva portista parte para Sevilha às 17h00. O jogo com os londrinos, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, está agendado para as 20h00 de quarta-feira.