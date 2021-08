Adeptos do Sevilha "aprovam" esforço do clube por Corona

Possível contratação do extremo mexicano agrada à esmagadora maioria dos apoiantes do clube espanhol.

A eventual contratação de Jesús Corona pelo Sevilha está "aprovada" pelos adeptos do clube andaluz.

Esta é a conclusão de um inquérito levado a cabo pelo jornal espanhol Estadio Deportivo, que lançou a questão aos internautas: "Farias um esforço por Tecatito Corona?" O "sim" recolheu esmagadores 90 por cento dos votos. Apenas 10% dos votantes não avançariam pelo mexicano do FC Porto.

De recordar que, nos últimos dias, as partes aproximaram-se e a mudança do extremo para o Sánchez Pizjuán é agora uma possibilidade mais forte. Porém, Sérgio Conceição ainda conta com Corona e o jogador está convocado para o duelo deste domingo com o Famalicão.