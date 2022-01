Adeptos do FC Porto analisam mercado: Rúben Semedo e um ponta-de-lança

Com o mercado aberto, O JOGO quis saber a opinião dos portistas. Apesar das limitações financeiras, a maioria considera fundamental a SAD ir às compras e só o meio-campo escapa aos "pedidos" de reforços.

Rúben Semedo está bem encaminhado para ser reforço, mas não chega. Com a reabertura do mercado de transferências, os adeptos do FC Porto esperam que a SAD garanta mais jogadores para atacar a segunda metade da temporada.

A maioria dos simpatizantes portistas ouvidos por O JOGO entende que o plantel tem de ser reforçado não só na posição do ainda jogador do Olympiacos, mas também no lado esquerdo da defesa e no centro do ataque. Além disso, esperam não ver partir o craque Luis Díaz.