Vinculado desde 2013 ao Barcelona, no qual ingressara proveniente do Atlético Coruña Montañeros, o médio, de 21 anos, esteve a época passada emprestado ao Valência

Nico González foi contratado pelo FC Porto ao Barcelona, rubricando um contrato de cinco épocas, até junho de 2028.

Nico González, que ficou com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, esteve emprestado ao Valência durante a última época e fez um golo e uma assistência nas 26 partidas realizadas pelo clube da Liga espanhola, na sequência de um largo percurso vivido entre a formação e os seniores do Barcelona.

Perante a oficialização da transferência, muitos adeptos do Barcelona demonstram discordância com a decisão de vender o médio. "Não entendo por que vendem o Nico [González], mas mantêm o Ferran Torres", pode ler-se num dos muitos comentários à publicação no Instagram do Barcelona dando conta da saída do jovem médio.

Outros comentários:

"Um está a construir uma equipa com jovens para um futuro mais forte, p outro está a vender jovens para ter o presente e o futuro na lama"

"Outro talento desperdiçado"

"Então, Oriol Romeu em vez do Nico?"

"Oito milhões por Nico González? Acabaram de oferecê-lo..."

"Nico em vez de Oriol Romeu..."

"Xavi não percebe nada..."

"Nunca mais seremos um dos três melhores clubes do mundo, caramba"

"Obrigado, Nico, jogaste quando mais estávamos aflitos e enfrentaste tudo de frente. Boa sorte em Portugal"