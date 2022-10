Adepto do FC Porto proibido de frequentar estádios por uso de pirotecnia

O adepto foi identificado pela PSP após a utilização de pirotecnia na receção do FC Porto ao Club Brugge, na Liga dos Campeões.

Um adepto do FC Porto foi proibido de frequentar estádios de futebol por uso de pirotecnia no jogo dos dragões com o Club Brugge, disse esta sexta-feira uma fonte da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD).

O adepto portista foi identificado pela Polícia de Segurança Pública (PSP), após a utilização de pirotecnia, na receção do FC Porto aos belgas, para a segunda jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, no dia 13 de setembro.

Fonte oficial da APCVD disse à Lusa que o indivíduo, líder do subgrupo de adeptos casuais da claque Super Dragões, está impedido de frequentar recintos desportivos, como medida cautelar, até à conclusão do processo.

O adepto azul e branco incorre numa multa até 1.000 euros e a proibição de acesso a recintos desportivos até 24 meses.