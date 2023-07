"Acredito que haverá tudo para Sérgio Conceição estar no banco no jogo da Supertaça"

Advogado especialista em Direito do Desporto acredita que Sérgio Conceição poderá marcar presença na partida, à semelhança de David Neres

Sérgio Conceição foi castigado com 30 dias de suspensão e multa de 10 200 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF, resultante do "bate-boca" com Vasco Matos, então adjunto do Casa Pia também suspenso por um mês, no jogo que opôs os gansos e o FC Porto no Estádio do Dragão, na segunda volta da I Liga 2022/23.

A confirmar-se o castigo, o treinador, que recorreu do castigo, tendo interposto uma providência cautelar no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), não estará no banco de suplentes no encontro da Supertaça, frente ao Benfica, a 9 de agosto, no Estádio Municipal de Aveiro. O técnico recebeu o castigo com incredulidade e estranhou o "timing" da decisão do órgão disciplinar, ainda mais numa altura em que o TAD aceitou a providência cautelar que permite que David Neres esteja disponível para o clássico de 9 de agosto.

No entanto, José Sampaio e Nora, advogado especialista em Direito do Desporto, acredita que Sérgio Conceição poderá marcar presença na partida, à semelhança do jogador benfiquista.

"O pedido é requerido juntamente com recurso para que sejam aplicadas medidas cautelares e só em caso de não haver tempo de constituir um colégio arbitral é que será requerida ao presidente do Tribunal Central Administrativo Sul, como aconteceu no caso Paulinho e no caso Palhinha. Mas visto que ainda estamos a alguns dias da Supertaça, penso que ainda estamos em tempo de que seja construído o Colégio Arbitral e que este decida em tempo. Acredito que haverá tudo para Sérgio Conceição estar no banco de suplentes no jogo da Supertaça", explicou em declarações ao programa Bola Branca, da Rádio Renascença, na quinta-feira.

Sampaio e Nora acredita então que o processo do treinador do FC Porto deverá ter o mesmo desfecho do de David Neres:

"Acredito que sim, até porque o TAD tem tido um critério até bastante amplo na aplicação das medidas cautelares. O que eu acho bem."