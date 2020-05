"Acredito que Aboubakar ainda vai ser importante para o FC Porto esta época"

Toni, selecionador dos Camarões, falou com o avançado e acredita que este vai reaparecer em grande nos últimos jogos. É a primeira vez em 2019/20 que parte ao lado dos colegas.

Contratualmente ligado ao FC Porto até 30 de junho de 2021, Aboubakar tem sido apontado com insistência ao Besiktas e ao West Ham. Os rumores até são antigos, mas intensificaram-se nesta fase sem futebol. Curiosamente, para o camaronês, a pausa permitiu que regressasse no mesmo patamar dos colegas, pela primeira vez em 2019/20. Aboubakar começou o ano a recuperar de uma longa lesão.

Quando teve oportunidade de jogar, bisou com o Young Boys e assumiu o onze. Mas uma nova lesão voltou a atrasá-lo. Agora recomeçou em igualdade com Soares, Zé Luís e Fábio Silva. Toni Conceição, atual selecionador dos Camarões, falou com o portista recentemente e está convencido de que o ponta de lança pode ser uma peça importante nesta reta final. "Acredito que vai ser muito importante para o FC Porto, até porque agora, e atendendo às circunstâncias anormais que estamos a atravessar, com vários jogos num curto espaço de tempo, pode haver uma rotatividade maior no plantel", perspetivou o treinador português a O JOGO.

Apesar de Aboubakar ainda só ter realizado sete jogos esta temporada na equipa principal do FC Porto, o selecionador dos Camarões lembra que ele já deixou a sua marca. "Já foi preponderante no FC Porto esta época, na Suíça, ao marcar os dois golos ao Young Boys. Depois de algum tempo fora, reapareceu como titular. Foi muito importante nessa eliminatória. A preponderância que teve nesse jogo é aquilo que pretendemos na seleção", lembra, revelando que foi propositadamente à Suíça para tirar notas do avançado do FC Porto. "Fui ver esse jogo para observá-lo, depois de ter estado no dia anterior a ver um jogo da Liga dos Campeões entre o Genk e o Red Bull Salzburgo, porque temos lá um jogador na equipa alemã, o Onguéné, o central. No dia a seguir fui para a Berna para ver o Aboubakar".

O camaronês nunca se queixou por não jogar nas várias conversas que manteve com o treinador. Este acredita que, com o calendário a apertar, haverá mais rotatividade e oportunidades

Toni não podia ter escolhido melhor jogo para tirar apontamentos. Aboubakar estava de regresso à titularidade mais de dois meses depois e correspondia à aposta de Sérgio Conceição com dois golos. Contente com o desempenho do atacante, o selecionador dos Camarões enviou-lhe uma mensagem. "Deixei o momento arrefecer e, dois dias depois desse jogo, enviei-lhe uma mensagem a dar-lhe os parabéns pelo comportamento dele", contou, enaltecendo o trabalho do avançado, "É assim que se veem os grandes campeões, sempre disponíveis para ajudar a equipa quando ela precisa. Fiquei feliz por ele, porque estava afastado há muito tempo, devido a lesão, mas mostrou que estava ali para recuperar o seu espaço. Entrar da forma como ele entrou e ter a preponderância que teve é sempre um momento de felicidade para o jogador. Fiquei muito feliz por ele e obviamente pelo FC Porto", admitiu.

O treinador lembra que Aboubakar não tem currículo de desistente. "Psicologicamente é um jogador muito forte. Ele nunca referiu o lado menos bom que estava a atravessar no FC Porto por estar a ter menos tempo de jogo. Manteve sempre um sentido positivo. Sempre me disse: 'míster, eu treino, faço o meu trabalho, dou o melhor de mim e, jogar ou não, é uma questão do treinador. Ele é que decide. Tenho é de estar apto para dar o meu contributo à equipa se o treinador assim entender'. Isso apraz-me registar e fiquei muito satisfeito", destaca o selecionador dos Camarões, revelando mais alguns pormenores dessa conversa. "Disse-lhe que aquele comportamento era muito bom para ele, mas também para a seleção, porque trazia uma onda positiva sempre que foi chamado. Ele sempre me disse que quando viesse à seleção estaria de corpo inteiro e que vinha para ajudar o país. Mostrou-se disponível para ajudar o selecionador e a equipa a ter sucesso. É um jogador a ter sempre em linha de conta", destacou.