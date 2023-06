"Acredito no Galeno. Se estiver num bom dia, parte aquilo tudo"

Rúben Micael, antigo médio ofensivo, vencedor de duas Taças de Portugal pelo FC Porto, sublinha as qualidades do extremo brasileiro.

Jogou no FC Porto e no Braga, mas foi no FC Porto que venceu duas Taças de Portugal. É especial subir aquelas escadas do Jamor?

- É sempre especial quando ganhamos, especialmente para quem é português e sonha subir a escadaria desde a infância. Infelizmente, não ganhei pelo Braga, mas o sabor seria o mesmo se tivesse acontecido.

Para o FC Porto, é de especial importância ganhar a Taça de Portugal, para juntar à Supertaça e Taça da Liga, visto que o campeonato fugiu?

- Não será a Taça de Portugal que vai salvar a época do FC Porto, mas o FC Porto fez uma boa temporada, porque ganhou a Taça da Liga, a Supertaça, foi eliminado da forma que foi na Liga dos Campeões e, quem sabe, se não poderia ter ido à final, e lutou pelo título até à última jornada. Os portistas têm de estar orgulhosos. Sei que num clube como o FC Porto, não ganhar o campeonato é logo considerado um ano mau mas, olhando para os planteis, penso que o Benfica teve uma equipa mais equilibrada.

Que jogo espera entre um Braga que não perdeu em casa, contra os grandes, mas foi frágil fora e um FC Porto habitualmente forte em finais?

- Será um jogo bem disputado. O Sérgio não é treinador de se retrair em finais, as equipas dele fazem uma pressão muito alta desde o início, enquanto do outro lado vemos um Braga a jogar um futebol bonito e bem treinado. Se o relvado estiver em condições, tem tudo para ser um jogo aberto com oportunidades para ambos os lados

Também ganhou uma final da Taça da Liga ao FC Porto, pelo Braga, e o Braga venceu as últimas três finais frente ao FC Porto. Isso pode pesar?

-Cada jogo tem a sua história. Também ganhei ao Braga na final da Liga Europa, depois ganhámos a uma super equipa do FC Porto, na Taça da Liga. É um chavão dizer isto, mas os detalhes é que fazem a diferença. Como diz o presidente Pinto da Costa, as finais não são para se jogar, são para se ganhar.

Em que jogador aposta para decidir a final?

- No Braga, claramente o Ricardo Horta. Está outra vez muito bem e poderá fazer a diferença, embora, nestes jogos, por vezes apareçam jogadores a decidir que nem jogam tanto. No FC Porto, o Taremi é sempre um perigo e acredito, também, no Galeno. Se estiver num bom dia, parte aquilo tudo. Tem umas capacidades fora do normal. Se as primeiras duas ou três jogadas lhe correrem bem, vai desequilibrar.

O que se sente nas vésperas desta final?

- No dia anterior, todos ou quase todos os jogadores estamos tranquilos. Após o almoço do dia da final, já começa a haver aquele nervosinho na barriga, o que é bom, porque faz com que estejamos mais alerta. Quando começa o jogo, tudo passa.

A experiência do Sérgio Conceição em finais face ao estreante Artur Jorge, enquanto treinador, pode pesar?

- Pode ajudar, mas não vai fazer a diferença. Podes treinar uma série de situações e na primeira jogada do jogo acontece uma expulsão, ou alguém está distraído ou um lance menos positivo e acaba por dar golo e, aí, acabou tudo o que treinaste.

Vai ver a final?

Vou, obviamente.