"Acreditamos a cem por cento que podemos dar a volta. Não vamos render-nos"

ENTREVISTA, PARTE I - Marko Grujic garante a O JOGO que baixar os braços não é uma opção no FC Porto. A desvantagem de oito pontos para o Benfica não abala a crença, até porque a receita do sucesso já surgiu esta época.

Foi com um sorriso nos lábios, depois de o FC Porto garantir a presença na final four da Taça da Liga, que Marko Grujic falou com O JOGO. Afinal, os dragões mantêm-se em quatro frentes e, apesar da desvantagem de oito pontos para o Benfica, a crença no bicampeonato está firme. De tal forma, que o sérvio deixa a promessa: "Vamos lutar ainda mais focados e com mais paixão."