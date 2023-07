Acordo fechado e Alan Varela vai ser jogador do FC Porto: confira os pormenores

Médio do Boca Juniors vai assinar por cinco temporadas e o FC Porto pagará oito milhões de euros em dois anos

Alan Varela vai mesmo ser jogador do FC Porto. O JOGO sabe que o Boca Juniors aceitou a última oferta feita pelos dragões e o jogador viajará para Portugal nos próximos dias a fim de efetuar exames médicos e assinar contrato por cinco temporadas, tal como o nosso jornal adiantou na semana passada.

A SAD azul e branca vai pagar oito milhões de euros, em dois anos, pelo passe do médio que vai substituir Uribe no plantel de Sérgio Conceição. O Boca Juniors vai guardar para si uma parte dos direitos económicos e haverá ainda uma verba adicional a pagar no caso de Varela atingir determinados objetivos.

Alan Varela foi convocado para a partida de amanhã do Boca Juniors, para a Taça da Argentina, frente ao Barracas Central, mas tudo indica que será poupado pelo treinador. Com apenas 22 anos, Alan já ultrapassou a centena de jogos pela equipa principal do emblema de Buenos Aires, onde conquistou cinco títulos. Chega ao Dragão para render Uribe e em breve apresenta-se ao trabalho no estágio que a equipa está a realizar no Algarve.