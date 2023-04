Acordo alcançado entre Julen Lopetegui e o FC Porto

Em causa uma indemnização no valor de 791 mil euros, reclamada pelo treinador espanhol aquando da saída do comando técnico dos dragões

Julen Lopetegui e o FC Porto chegaram a acordo - cujos moldes não foram divulgados - na manhã desta quarta-feira, no Palácio da Justiça, no Porto, quanto a encargos com acertos de IRS, na sequência de um processo que se arrastava desde setembro de 2020, no Tribunal do Trabalho do Porto.

Em causa uma indemnização no valor de 791 mil euros, reclamada pelo treinador espanhol aquando da saída do comando técnico dos dragões.

"No dia 28 de setembro de 2020, a FCP SAD foi citada para a ação (que sob o número 15440/20.0T8PRT corre termos no Juiz 2 do Juízo do Trabalho do Porto) que contra a mesma foi instaurada, no dia 24 de setembro de 2020, pelo Senhor Julian Lopetegui Agote. Por via desta ação, o Autor peticiona que a FCP SAD seja condenada a pagar-lhe a quantia de €791.839,77, a título de créditos laborais, emergentes de acertos de IRS dos anos de 2014, 2015 e 2016. Foi agendada a realização da audiência de partes para o dia 20 de outubro de 2020 na qual as partes não chegaram a acordo, pelo que se iniciou em 21 de outubro de 2020 o prazo de 10 dias para a FCP SAD apresentar a sua contestação. No entendimento da FCP SAD, a factualidade invocada pelo Autor não corresponde à verdade pelo que a mesma será devidamente impugnada, e bem assim (sem prejuízo de adoção de outras linhas de defesa adequadas e aplicáveis) considera a FC Porto SAD que o crédito invocado se encontra prescrito", revelara o Relatório e Contas.

Enquanto treinador do FC Porto (maio de 2014 a janeiro de 2016), Lopetegui pretendeu ser abrangido por um regime fiscal especial, que viria a ser rejeitado pela Autoridade Tributária. Assim, o técnico foi obrigado a submeter-se ao regime geral de IRS, tendo de suportar aquele montante, de diferença para o que já havia liquidado. O espanhol entendia que, tendo em conta o novo cenário obrigacional, deveria ser o emblema azul e branco a pagar aquele valor, ou, pelo menos, parte dela. Face à recusa dos dragões, colocara a SAD em tribunal.