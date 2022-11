Acionistas da SAD do FC Porto aprovam contas relativas a 2021/22

Foi ainda aprovado um voto de confiança à administração da sociedade azul e branca

Os acionistas da SAD do FC Porto aprovaram, em Assembleia Geral, as contas relativas a 2021/22, que tiveram um resultado líquido positivo de 20,76 M€. Com uma representação de 76,5 por cento do capital social, tanto o relatório e contas individual como o consolidado foram aprovados com 99,9977 por cento dos votos a favor.

A proposta de aplicação dos resultados 2021/2022 foi aprovada por unanimidade, assim como a alteração parcial dos Estatutos da Sociedade. De novo como 99,9977 por cento dos votos dos acionistas presentes foi aprovada a atribuição de um voto de confiança à administração e fiscalização da sociedade e a declaração sobre a política de remunerações dos órgãos de administração.