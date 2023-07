"Acho que o Otávio devia embarcar noutra aventura, vejo-o forte em Itália"

ENTREVISTA, PARTE III - Mbemba diz que o "Baixinho" é um líder que o FC Porto corre o risco de perder neste mercado de verão. Do ano de confirmação de Taremi ao orgulho por ter jogado ao lado Pepe que, diz, não tem limites, passando pela evolução de Diogo Costa, o central recorda alguns dos antigos companheiros.

Aceitando escalpelizar o peso de algumas individualidades, Mbemba começou por reagir à influência de Otávio, até na ótica do seu perfil agitado, tão oposto aos seus padrões.

"É um indiscutível, um líder e uma figura incontornável do FC Porto. É fundamental, ataca e defende! Já deu tudo ao clube, ganhou muito e não tem nada a provar. Como gosto de desafios e pela minha visão do futebol e da profissão, acho que ele devia embarcar noutra aventura. Eu vejo-o a ter um impacto muito bom em Itália", augurou Mbemba, atento aos apelos do mercado e danças entre clubes.