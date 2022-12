"Acho que o FC Porto vai ganhar tudo. Não consigo dar outra resposta"

Eustáquio está confiante na recuperação no campeonato e também na conquista dos outros troféus.

Stephen Eustáquio acredita que o FC Porto vai acabar a temporada em grande. O médio sonha com a conquista de todos os troféus esta época, vincando que a equipa tem qualidade para isso.

"Bons e maus momentos existem em todos os anos, independentemente da equipa. Agora, o que acho que vai acontecer é nós ganharmos tudo. Não consigo dar outra resposta. Estamos em todas as frentes. No campeonato estamos a oito pontos [do Benfica], mas ainda faltam muitos jogos. O Mundial veio criar alguma dúvida e não vejo motivos para grandes alarmes, estamos a meio do campeonato. Temos uma excelente equipa para dar a volta na Liga e potencial para seguirmos em frente nas restantes provas", afirmou o internacional canadiano, que esteve no Mundial do Catar, num live na Binance Football Fever.

"Desfecho perfeito? Era ganhar tudo, a Champions, penso que seria o último jogo da temporada. Ganhar a Taça de Portugal, campeonato e Taça da Liga. Somos o FC Porto. Em termos individuais, quero continuar esta evolução, isso vem com trabalho e experiência. Se tivesse de dar um objetivo pessoal, queria chegar ao duplo dígito de golos e assistências, chegar a essa marca dos dez", disse ainda.

Eustáquio leva cinco golos e outras tantas assistências ao serviço dos dragões esta temporada.