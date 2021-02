"Acham que pesquisam os resultados na Madeira? Depois do treino, agarram-se ao Fortnite"

Sérgio Conceição sabe que as deslocações à Madeira são historicamente difíceis, mas desvaloriza esse fator na preparação do jogo.

Confrontado com o histórico do FC Porto na Madeira, uma deslocação tradicionalmente difícil no campeonato português, Sérgio Conceição desvalorizou e explicou porquê.

"Acham que o Evanilson, o Taremi, o Francisco ou Felipe Anderson vão pesquisar os resultados na Madeira em anos anteriores? Isso não cabe na cabeça de ninguém. Estatísticas fazem parte...da estatística. Cada jogo tem a sua história, eu não ligo a nada disso. DepoIs do treino, eles agarram-se à Playstation e ao Fortinite, não é às estatísticas, desconfio...O Pepe ou Sérgio Oliveira, pela ligação que têm ao clube, poderão saber que é uma deslocação difícil, mas a preparação do jogo não tem nada a ver com isso", respondeu o treinador, em antevisão ao desafio com o Marítimo, marcado para esta segunda-feira.