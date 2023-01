Acessos ao Jamor causaram indignação junto dos adeptos do FC Porto

Dezenas de apoiantes do FC Porto entraram no estádio já com a partida ante o Casa Pia em curso.

Num cenário já testemunhado em anos anteriores, os acessos ao Estádio Nacional do Jamor voltam a motivar críticas por parte dos adeptos, no caso os do FC Porto, que, anteontem, assistiram "in loco" ao jogo com o Casa Pia.

O principal problema esteve relacionado com os procedimentos de entrada nas bancadas: com a partida já a decorrer, dezenas de apoiantes ainda se encontravam em filas na zona exterior do recinto, que, como foi possível verificar através de imagens partilhadas nas redes sociais, se encontrava lamacenta, fruto das condições meteorológicas.

O caminho para lá chegar implicou, em alguns casos, uma passagem pela mata, também alagada e parca em iluminação.