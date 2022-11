Assembleia Geral do FC Porto decorreu esta segunda-feira

O FC Porto reuniu-se esta segunda-feira em Assembleia Geral, que decorreu no Estádio do Dragão e que começou com um "sepulcral silêncio de um minuto em memória do eterno 9", referiu o clube, referindo-se a Gomes, o bibota, que morreu este sábadol. Tinha 66 anos.

Sendo que os pontos em discussão e votação na foram todos aprovados pela larga maioria dos associados presentes, destaque para a revelação do administrador Fernando Gomes, dando conta que a Academia do FC Porto será na Maia. Segundo o mesmo, arranque das obras está dependente da conclusão do plano de pormenor a cargo do arquiteto Manuel Salgado, autor dos projetos do Estádio do Dragão e do pavilhão Dragão Arena.

Os resultados positivos em mais de 20 milhões de euros do clube que passaram sem votos contra, apenas com cinco abstenções.



Outro ponto em discussão, a atualização da quota mensal de associado. Pinto da Costa explicou a necessidade de rever o valor "pela primeira vez em mais de 11 anos". Sendo assim, a proposta de atualização da quota sénior para 12 euros, júnior para 4 euros e a anuidade dos sócios correspondentes para 30 euros também foi aceitada pela maioria dos presentes com quatro votos contra e 15 abstenções.



"Há muito que fazer e trabalhar, por isso temos de pensar no futuro trabalhando no presente. Temos muitas lutas à nossa frente, milhões de impostos para pagar e uma comunicação social que cada vez mais tenta derrubar o FC Porto. Continuamos concentrados à volta da nossa bandeira e não estamos preocupados com eleições", disse Pinto da Costa no final da AG.