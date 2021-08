Abundância nas alas do FC Porto "atira" Fábio Vieira para o meio

Falta de outro avançado permite ao médio fintar excesso de opções para as alas. "Novo" papel rendeu um golo com o Lyon.

Um golo ao Lyon, no "tradicional" jogo de apresentação, deixou Fábio Vieira a reclamar por tempo de jogo num papel que lhe poderá render minutos esta temporada.

Face à abundância de opções para as duas alas - à direita há Otávio, Corona e Francisco Conceição; à esquerda Pepê e Luis Díaz - e à ausência de recursos para o centro do ataque, Sérgio Conceição apostou no médio numa posição mais próxima do avançado e este correspondeu.

As funções não são totalmente novas para o internacional sub-21 português, uma vez que já as havia desempenhado em alguns desafios da fase final do Campeonato da Europa da categoria, prova da qual saiu bastante valorizado. Fábio arrecadou o prémio de melhor jogador do torneio e despertou alguma cobiça, embora nenhum dos interessados tenha feito chegar à SAD uma proposta suficientemente tentadora para o levar.

Vieira valorizou-se com o prémio de melhor jogador do Europeu de Sub-21, mas a SAD ainda não recebeu qualquer proposta interessante. Renovação novamente discutida no final do mercado

Avaliado em nove milhões de euros (M€) pelo portal "Transfermarkt", mas com uma cláusula de rescisão fixada nos 30 M€, Fábio Vieira entra agora no último ano de ligação ao clube, mas sabe da vontade do FC Porto em estender-lhe o contrato. As negociações deverão ser retomadas após o fecho do mercado, quando a poeira assentar e todos perceberem melhor o que o futuro próximo lhe reserva.

O objetivo do médio, que tem contrato com a MC Stricker do agente Marcelo Cipriano apenas até ao final deste mês, passa por ter minutos regulares na equipa principal, depois de na época passada ter somado apenas 644, distribuídos por 29 jogos (média de 22 por encontro), a que se somaram mais 360 ao serviço dos bês. O posicionamento mais interior até poderá ajudar nisso, principalmente enquanto o plantel tiver apenas Taremi, Toni Martínez e Evanilson como opções para o centro do ataque.

Fábio nunca será um avançado, mas é uma solução válida. E se continuar a marcar como contra o Lyon, Conceição agradece.