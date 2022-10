"Absolvido" e com o Brugge na mira: "Eustáquio respira o FC Porto"

Eustáquio já tinha sido expulso frente ao Benfica uma vez: aconteceu em 2021, ao serviço do Paços de Ferreira

Expulsão no clássico não deve tirar o médio do onze. Irmão lembra que, no passado, Stephen contornou "situações piores".

O FC Porto-Benfica (0-1) de sexta-feira acabou mais cedo para Stephen Eustáquio, que, após ver dois cartões amarelos no espaço de três minutos (24' e 27'), ambos por faltas sobre Bah, foi mais cedo para o balneário. A expulsão, é certo, afetou a estratégia delineada por Sérgio Conceição, mas não implicará uma penalização interna para o médio dos dragões, que aponta a repetir a titularidade já na quarta-feira, frente ao Brugge.