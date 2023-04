Nigeriano cumpriu, frente ao Portimonense, o primeiro encontro ao serviço da equipa principal.

Abraham Marcus, tal como O JOGO avançou, foi chamado por Sérgio Conceição para a partida deste domingo com o Portimonense e acabou por receber a oportunidade que tanto ansiava. O nigeriano entrou já no período de descontos, mas o suficiente para fazer a estreia pela equipa principal dos dragões. Um momento que tão cedo não esquecerá.

"Foi excelente ter esta oportunidade. Estou muito feliz pela estreia e também pelo triunfo", referiu no final da partida, revelando o que lhe foi pedido pelo treinador. "Para fazer o meu jogo, manter o meu estilo e tentar criar oportunidades".

O avançado, que tem oito golos em 23 jogos pela equipa B do FC Porto, gostou do "incrível" ambiente que encontrou no Dragão e espera no futuro ter oportunidades para "contribuir mais".