Abraham Marcus foi o 27.º a subir à equipa principal do FC Porto com Conceição

Em seis épocas, Conceição estreou quase três dezenas de jogadores provenientes da equipa B.

Sérgio Conceição tem por hábito dizer que a formação principal e a equipa B formam, em conjunto, "o plantel profissional" do FC Porto, numa relação fortalecida por "comunicação constante". Nesse sentido, o jogo de anteontem, com o Portimonense, forneceu nova prova dessa simbiose, uma vez que o treinador dos campeões nacionais lançou mais um jovem proveniente dos "bês": Abraham Marcus. O extremo nigeriano, de 23 anos, foi lançado aos 90"+2" e tornou-se no 27.º futebolista a entrar no elevador para a primeira equipa portista desde que Conceição assumiu o comando técnico, em 2017/18.

O histórico está recheado de casos de sucesso, que resultaram em dividendos assinaláveis para o clube azul branco, sejam desportivos, com os exemplos de Diogo Costa, João Mário e, mais recentemente, Namaso; sejam financeiros, com Fábio Silva e Diogo Dalot. Em alguns casos - Vitinha e Fábio Vieira à cabeça - as duas áreas até se cruzaram de forma ainda mais proveitosa. Em termos absolutos, a época em que Sérgio Conceição promoveu mais estreias de "bês" foi 2019/20, aproveitando a geração que, na temporada anterior, conquistou a Youth League. Em contraponto, lançou apenas um "miúdo" na época seguinte, o filho Francisco, entretanto vendido ao Ajax.

Quanto a Marcus, tem sido uma das principais figuras da equipa orientada por António Folha: em 23 jogos, já anotou oito golos. Por ter somado menos de 15 minutos frente ao Portimonense, o nigeriano também pôde ser utilizado, ontem, pelos bês contra o Penafiel, cumprindo dessa forma com o "Regulamento das Competições".