"Abraço a Francisco Conceição? Em casa, como pai, pode cair-me uma lágrima"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após a goleada (5-1) ao Feirense.

Golo e abraço de Francisco Conceição: "É um avançado, um ala do FC Porto. É sempre importante para os avançados fazerem golo. Como treinador fiquei muito contente, como fiquei com a prestação da equipa. Em casa, como pai, pode cair-me uma lágrima. Mas isso faz parte dessa minha faceta mais emocional com a minha família. Aqui, o Francisco é exatamente igual aos outros."

Ficou feliz com a resposta da equipa? "Sim, obviamente. Fizemos um jogo muito sério, muito competente. Estudámos o adversário com muito respeito, os jogadores fizeram um jogo seríssimo e o resultado não sofre contestação. Todos os jogos têm coisas positivas e negativas. Hoje há muita coisa positiva, mas uma ou outra negativa. Exemplos? Não gosto de sofrer golos... houve uma outra desatenção, perdas de bolas em zonas proibidas... Nós, treinadores, queremos sempre a perfeição, embora isso não exista. Os jogadores tiveram muito respeito e todos são importantes neste grupo, que está muito forte e muito unido e sabe que cada batalha é para enfrentar com a máxima responsabilidade."