Aboubakar regressa ao Dragão e oferece camisola a Pinto da Costa

Avançado está no Porto depois de ter estado ao serviço dos Camarões no Mundial'2022

Aboubakar está de visita a Portugal e aproveitou para regressar a um local que bem conhece, o Estádio do Dragão.

O ex-avançado do FC Porto esteve com Pinto da Costa, tendo oferecido uma camisola dos Camarões - que representou no Mundial'2022 - ao presidente portista.