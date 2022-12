Aboubakar para Pinto da Costa: "Marcou-me para toda a vida"

Avançado dos Camarões fez questão de vir ao Porto depois do Mundial'2022 para se encontrar com Pinto da Costa

Aboubakar está de visita a Portugal e aproveitou para regressar a um local que bem conhece, o Estádio do Dragão.

O ex-avançado do FC Porto esteve com Pinto da Costa, tendo oferecido uma camisola dos Camarões - que representou no Mundial'2022 - ao presidente portista.

"Antes de mais, queria dizer que o presidente é uma pessoa especial para mim, alguém que me tratou como se fosse seu filho, que me marcou para toda a vida. Não sei o que lhe posso dar de especial além desta camisola por tudo o que ele fez por mim durante a minha passagem pelo FC Porto, quando vivi momentos de grandes emoções. Essa foi a razão pela qual decidi vir cá pessoalmente oferecer-lhe a camisola do Campeonato do Mundo", disse Aboubakar, citado pela comunicação do FC Porto.